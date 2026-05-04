Donadoni torna sull'addio di Maldini: "Posso solo che parlare bene di Paolo, anche e soprattutto come dirigente"

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Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan in passato allenatore di tante piazze in Serie A, è intervenuto così a Sky Sport. Un breve estratto delle sue parole sul momento del Milan e sulla proprietà di RedBird:

Un Milan senza Maldini..

“Sono scelte che si fanno, quando tu vivi una realtà è difficile dare giudizi. Io non posso che parlare in maniera positiva di Maldini, anche dal punto di vista dirigenziale. È un po’ come il discorso della nazionale. L’età credo che abbia un peso relativo, sono le idee ciò che contano davvero in una persona”

Il calcio italiano può raggiungere quello estero?

“Credo ci sia un giusto bilanciamento tra qualità e costi. L’esempio del Paris o del Bayern oggi diventa facile. Non bisogna perdere di vista quello che è il concetto fondamentale. Per avere quei giocatori devi investire anche sui settori giovanili, oppure hai talmente tanti soldi che puoi prendere chiunque”.