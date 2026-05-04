MN - Ganz: "Leao talento puro, credo ancora in lui. Sono sicuro al 100% che il Milan andrà in Champions"

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Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”. Le sue dichiarazioni: “Sono onorato di essere nelle illustrazioni di questo libro. Non ho segnato molto ma sono stati gol pesanti. Quando sono pesanti è sempre qualcosa di buono”.

Come fa un reparto intero ad incepparsi in questo modo?

“Qualcosa è successo sicuramente. Ma io faccio sempre l’esempio di Patrick Kluivert: aveva 18 anni quando arrivò al Milan e la maglia gli pesava sempre 10-15 kg di più. Quest’anno qualcosa non è andato, se fosse andato differentemente il Milan avrebbe potuto vincere lo scudetto”.

Quanto incide la testa? O è una questione fisica?

“No, è la testa. Quando le cose funzionano fai gol in ogni modo. Quando le cose non vanno bene puoi stare lì anche 2-3 partite che la palla non entra. È così. L’ho fatto per 21 anni: momenti incredibili, la palla mi sbatteva addossa, e momenti di difficoltà in cui potevo star lì una vita ma la palla non entrava”.

Leao è un attaccante?

“Per me sì. Più vicino alla porta è, meglio è. Ha questo strappo incredibile, e quando è così negli ultimi 20 metri diventa determinante. Poi che non sia un bomber di razza è chiaro, poi più è vicino alla porta e più è determinante”.

E allora perché sta facendo così male?

“Questo dovete chiederlo a lui, non so. Un talento puro, io ci credo ancora in lui”.

Da che attaccante deve ripartire il Milan?

“Io ho sempre pensato che il Milan debba ripartire con 4-5 attaccanti, la storia del Milan è questa. Vedere un Milan con solo 1, 2 o 3 attaccanti mi sembra poco. Io credo che il Milan abbia bisogno di 4-5 attaccanti: il campionato è lungo e ci sarà anche la Champions. Non dovrà puntare su un solo giocatore ma su 3-4 attaccanti forti”.

Siamo sicuri che il Milan si qualificherà in Champions?

“Sì, sono sicuro. Sono sicuro. Ce la farà, sono sicuro al 100%”.