Capello: "Milan, non prendere Lewandowski. Sorloth? Soluzione interessante"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato del mercato del Milan che in estate dovrà prendere in primis un grande centravanti. Tra i nomi che vengono accostati al Diavolo ci sono anche quelli di Robert Lewandowski e di Alexander Solrloth: "Lewandowski? Io non punterei sul polacco. Un campione e un bomber eccezionale - ci mancherebbe -, ma troppo in là con gli anni. Ad agosto Lewa taglierà il traguardo delle 38 primavere. Modric ha fatto bene anche a 40 anni? Ma un centravanti non è un regista. Quando un bomber perde l’agilità dei tempi migliori, diventa più facile da marcare. Fossi il Milan guarderei altrove.

Se Sorloth mi convince? Sì, è un attaccante dal peso specifico importante e una soluzione interessante anche in ottica Europa. Di sicuro lo vedo meglio di chi ha oggi in rosa Allegri. Se mi riferisco a Leao? Non solo a lui, ma non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leao. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto”.