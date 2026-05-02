Capello: "Goretzka-Milan? Non è velocissimo, ma aggiungerebbe di sicuro esperienza e personalità. In Serie A i ritmi non sono quelli della Bundesliga"
Oltre che l'attacco, il Milan dovrà rinforzare in estate anche il centrocampo e la difesa. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così il mercato del Diavolo: "A centrocampo leggo dell’interesse per Goretzka del Bayern Monaco, che se non sbaglio piace anche alla Juve. Non è velocissimo, ma aggiungerebbe di sicuro esperienza e personalità. E poi in Serie A i ritmi non sono quelli della Bundesliga.
La difesa? Un centrale che conosce già il nostro campionato. Gila della Lazio non mi dispiace, è bravo anche con la palla tra i piedi. Con questi acquisti il Milan avrebbe un undici competitivo e resterebbe poi giusto da puntellare la rosa nelle alternative, dato che si spera il Diavolo torni a giocare la Champions e il numero di partite aumenterà sensibilmente”.
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