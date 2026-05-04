Capello sul lavoro di Chivu: "Sembrava la stessa situazione di quando io ho preso il Milan"

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Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter che ha appena conquistato lo scudetto: "È stato molto bravo a far sì che fosse dimenticata rapidamente la sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions dell’anno scorso. Si può dire qualsiasi cosa, ma quella ahimé resta in testa e non è facile da superare. Chivu ha avuto il merito di riportare i giocatori sulla strada giusta, ha fatto in modo che tutti avessero di nuovo fiducia in loro stessi, nelle loro capacità e, non ultimo, anche in lui e in quello che diceva. Così hanno costruito un buon percorso.

Se mi aspettavo un impatto del genere da parte di Chivu alla prima esperienza in una grande? Sembrava la stessa situazione di quando io ho preso il Milan. E ritengo che lui con questa Inter abbia fatto la stessa cosa che feci io, ovvero un grande lavoro psicologico innanzitutto. Andavano scacciati alcuni fantasmi e ci è riuscito".