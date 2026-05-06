La parabola di Reijnders: solo 299 minuti negli ultimi due mesi

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L'avventura di Tijjani Reijnders con il Manchester City, se togliamo il Mondiale per Club che ha avuto un po' la funzione di adattamento, era cominciata alla grande con il centrocampista olandese ex Milan che era entrato immediatamente nel cuore dei suoi nuovi tifosi con alcune prestazioni travolgenti, specialmente in Premier League. Con il passare della stagione però il rendimento è calato e sono emersi nuovi volti nella rosa di Guardiola che sono stati preferiti spesso e volentieri all'ex rossonero.

Negli ultimi due mesi il Manchester City ha giocato 11 partite, dal 7 marzo a oggi: a disposizione, per un giocatore, in un numero di gare così ampio, ci sono circa 990 minuti. Di questi Reijnders ne ha giocati solamente 299, meno di un terzo. Nelle ultime undici gare Reijnders è scomparso dai radar dei Cityzens e guardare il dato delle ultimissime uscite fa ancora più effetto: cinque panchine nelle ultime sette gare, di cui quattro consecutive nelle ultime di Premier League. Potrebbe già concludersi quest'estate la parentesi di Reijnders in Premier League, dopo essere stato pagato 57 milioni lo scorso giugno?