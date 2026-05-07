Donadoni sul Milan del prossimo anno: "Con 3-4 innesti giusti può accorciare il gap con l'Inter e tornare a vincere"

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Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha dichiarato sul Milan: "Non qualificarsi per la Champions renderebbe la stagione negativa perché il Milan sarebbe fuori per due anni di fila dalla coppa europea più importante. Questi pensieri, però, la squadra non deve averli: la paura e la tensione rischiano di bloccarti. Meglio raccogliere tutte le energie possibili e concentrarle sul dare il massimo.

Il club rossonero non può che puntare in alto perché ha nel suo dna la vittoria. So bene che non c'è più Berlusconi e che i fondi ragionano in maniera diversa rispetto ai grandi proprietari del passato. I tifosi del Milan però sono abituati a certi obiettivi. Cosa serve al Milan per puntare in alto? Credo che Allegri abbia fatto crescere la squadra a livello di rendimento rispetto allo scorso anno. Con 3-4 innesti giusti, il Milan può accorciare il gap con l'Inter e tornare a vincere".