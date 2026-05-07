Donadoni deluso dal Milan: "Dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po' di più la corsa per il titolo"

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Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la stagione del Milan di Max Allegri: "Per lo scudetto c'era poco da fare perché l'Inter era la più forte e la più attrezzata, ma dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po' di più la corsa per il titolo. Invece sono saltate fuori vecchie problematiche e la squadra è risultata meno competitiva. Ha perso partite che non mi aspettavo perdesse contro la Lazio, l'Udinese e il Sassuolo e ora è lecito avere timori che la Champions possa sfuggire. II cammino dell'ultimo mese e mezzo non è stato positivo ed è questo il momento in cui deve venir fuori il carattere. II Milan resta in vantaggio, ma non può più sbagliare né pensare di amministrare: servono i tre punti già contro l'Atalanta perché la Roma sta andando forte.

Allegri? Condivido le sue parole. Adesso serve a poco parlare e bisogna rimboccarsi le maniche per chiudere la stagione in questa posizione. Il valore di Allegri è conosciuto e riconosciuto da tutti. In campo vanno i giocatori che devono avere questa volontà e questo desiderio di centrare l'obiettivo. Un allenatore può trasmetterti le sue motivazioni, ma poi... lui resta in panchina e non può segnare".