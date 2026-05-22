Accommando: “Goretzka trattativa ben avviata, con Allegri via uno tra Leao e Pulisic”
Orazio Accomando, durante la puntata di Sportmediaset, si è espresso così sul mercato in entrata e in uscita del Milan.
"Goretzka è un colpo che il Milan sta cercando di coltivare già da due mesi, giocatore che arriverà eventualmente a parametro zero e che tra l'altro è stato convocato dalla Germania per il Mondiale. L'offerta del Milan è di 5,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Bisogna capire se sarà trovato l'accordo per il bonus alla firma ma è una trattativa ben avviata per rafforzare ulteriormente il centrocampo a prescindere da quello che sarà il futuro di Modric. Qualora dovesse restare Allegri difficile prevedere la presenza di Leao e Pulisic. Il Milan, complice anche il Mondiale che potrebbe valorizzare uno dei due giocatori, è disposto a sedersi al tavolo, più per Pulisic che per Leao perché l'americano ha rifiutato la prima offerta di rinnovo" .
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan