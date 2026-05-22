Accommando: “Goretzka trattativa ben avviata, con Allegri via uno tra Leao e Pulisic”

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Orazio Accommando ha rivelato le ultime sul mercato del Milan sia in entrata che in uscita, parlando della trattativa per Goretzka e del possibile addio di uno tra Leao e Pulisic.

Orazio Accomando, durante la puntata di Sportmediaset, si è espresso così sul mercato in entrata e in uscita del Milan.

"Goretzka è un colpo che il Milan sta cercando di coltivare già da due mesi, giocatore che arriverà eventualmente a parametro zero e che tra l'altro è stato convocato dalla Germania per il Mondiale. L'offerta del Milan è di 5,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Bisogna capire se sarà trovato l'accordo per il bonus alla firma ma è una trattativa ben avviata per rafforzare ulteriormente il centrocampo a prescindere da quello che sarà il futuro di Modric. Qualora dovesse restare Allegri difficile prevedere la presenza di Leao e Pulisic. Il Milan, complice anche il Mondiale che potrebbe valorizzare uno dei due giocatori, è disposto a sedersi al tavolo, più per Pulisic che per Leao perché l'americano ha rifiutato la prima offerta di rinnovo" .