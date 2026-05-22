Gozzini annuncia: "Goretzka sarà il primo arrivo al Milan se la stagione si concluderà con la Champions"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport e sul calciomercato del Milan con il nome di Goretzka.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport e sul calciomercato del Milan: "La Champions non è solo soldi e competizione: è prestigio. Solo un Milan dentro le prime quattro d’Italia e riammesso nel salotto buono d’Europa può pensare di essere appetibile per altri campioni. I migliori vogliono confrontarsi coi migliori, da avversari e in allenamento: un centrocampo con Rabiot, Modric e Goretzka farebbe della mediana rossonera una delle più solide e certamente vincenti del campionato. Solo la Champions può permetterla: con il tedesco in uscita dal Bayern, il Milan ha un’intesa ormai da settimane, rimasta in sospeso fino a fine stagione. L’interrogativo troverà una risposta definitiva già nel weekend: il Milan nell’Europa nobile avrà il definitivo sì del giocatore, già d’accordo per un triennale a cinque milioni all’anno. L’affare Goretzka nasconde anche un altro retroscena: Leon ha già parlato telefonicamente con Allegri, segno che il nuovo corso resta in costruzione.

Goretzka sarà il primo arrivo se la stagione si concluderà con il raggiungimento del traguardo Champions, un circolo che Leon conosce perfettamente. Nella competizione ha giocato 73 partite con 6 gol, 9 assist e un totale in campo di 4.226 minuti giocati. Ha stretto anche la coppa, alzata al cielo con il Bayern Monaco nella stagione 19-20. Uno dei tanti trofei bavaresi della propria collezione, di cui fanno parte anche 7 campionati tedeschi (ultima la Bundesliga festeggiata quest’anno), 5 Supercoppe di Germania, 2 coppe nazionali, una Supercoppa Uefa e una Coppa del mondo per club".