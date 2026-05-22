Pasotto: "Allegri ha già chiarito più volte alla dirigenza la necessità di alzare il livello in mediana"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul nome di Goretzka.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul nome di Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco: "Il Milan lo ha messo nel mirino già da qualche mese e adesso sta provando a stringere il cerchio. Il giocatore ha già avuto contatti diretti con Allegri, l'ipotesi Milanello gli piace ma ovviamente, prima di qualsiasi sviluppo o accelerata, occorre che Max consegni la qualificazione in Champions al Diavolo. E' la condizione essenziale per la stragrande maggioranza delle situazioni, in questo momento. Superfluo dire che Goretzka al Milan è uno scenario molto interessante e stimolante. Allegri ha già chiarito più volte alla dirigenza la necessità di alzare il livello in mediana e col tedesco non ci sarebbero dubbi.

Se tutto andasse come vorrebbe il tecnico - e, a ruota, i tifosi -, la mediana titolare sarebbe composta da Goretzka, Modric e Rabiot. Suona piuttosto bene. A Monaco Leon è abituato a giocare da interno nel 4-2-3-1, ma in carriera a centrocampo ha fatto di tutto e resta in grado di fare tutto. Anche in una linea a tre, ammesso che il 3-5-2 resti il sistema di riferimento della prossima stagione (e ammesso che resti Allegri ovviamente)".