Thiago Silva-Milan? Romano: "Non c'è ancora nessuna trattativa con qualche squadra, né offerta. È in fase di valutazioni personali"

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Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Thiago Silva, accostato al Milan nelle scorse ore.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato delle più interessanti trattative di calciomercato di questi giorni, soffermandosi anche sul futuro di Thiago Silva, accostato al Milan nelle ultime ore dopo l'addio al Porto:

“Thiago è insomma fresco di questa decisione di separarsi dal Porto. Non c’è ancora nessuna trattativa con qualche squadra, non c’è nessuna offerta, perché Thiago vuole aspettare un attimo e capire cosa fare a livello personale: cioé se accettare un’altra offerta oppure chiudere la sua carriera in Europa, oppure se eventualmente ritirarsi. Mi parlano di un Thiago Silva molto amareggiato dalla possibilità di andare al Mondiale che è sfumata, senza rancore nei confronti di Ancelotti e della Nazionale. Ma Silva ci ha sperato, era nella lista dei 55, poi Ancelotti ha fatto altre scelte. Thiago sa di non essere giovanissimo ma ci sperava. Un po’ di amarezza rimane, e vedremo se questa lo porterà a ritirarsi oppure vorrà fare ancora un’esperienza. Ci sta pensando insieme alla sua famiglia. È chiaro che si libera a zero, è un vincente, ma al momento è in fase di valutazioni personali”.