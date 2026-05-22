Leao-Milan, domenica l’ultimo ballo? United e Fenerbache sul portoghese

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Leao potrebbe salutare il Milan al termine di questa stagione. Oltre all’interesse del Manchester United, nelle ultime ore è emerso l’interessamento anche del Fenerbache

Questa domenica il Milan chiuderà la propria stagione con la partita contro il Cagliari. Alle 20:45 a San Siro i rossoneri affronteranno i rossoblù già salvi per provare ad ufficializzare la partecipazione alla prossima Champions League. Ultima partita dell'anno che potrebbe anche essere l'ultima in rossonero per diversi giocatori, specialmente per Rafa Leao.

MANCHESTER UNITED E FENERBACHE

Le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti e con il Cagliari il 10 potrebbe dare il suo ultimo saluto al popolo rossonero che, in questi anni, lo ha osannato, sostenuto e criticato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, oltre alle ormai note sirene inglesi del Manchester United, società che dimostra un interesse concreto per il portoghese, è emerso nelle ultime ore anche un interessamento da parte del Fenerbache. Uno dei candidati alla presidenza della squadra, Hakan Safi, pare abbia chiesto informazioni per l'attaccante rossonero. I nodi che rendono, ad oggi, difficile un trasferimento in terra turca sono in primis chi sarà il vincitore delle elezioni presidenziali, in programma il 6 e 7 giugno, il secondo è l'alto l'ingaggio che Leao percepisce e che sicuramente vorrà per lo meno mantenere uguale se non aumentarlo.