Moretto: "Sembra che Modric voglia sposare il progetto rossonero a prescindere da tutto"
Giorni decisivi per il futuro del Milan. Inutile nasconderlo: esiste un progetto con ed un progetto senza Champions League. La partita di domenica sera contro il Cagliari diventa fondamentale: vincendo, i rossoneri sarebbero qualificati alla prossima edizione della massima competizione europea. Da questa cosa passano diverse cose: novità dirigenziali e anche il futuro di diversi calciatori, tra cui Luka Modric. Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
IL FUTURO DI MODRIC SECONDO MORETTO
“Dopo la partita di domenica si capirà meglio anche dal punto di vista societario che strada prenderanno certe scelte di Cardinale. Raccontiamo da tempo come Modric abbia chiesto garanzie sul progetto, avrebbe preferito continuare a giocare in Champions nella prossima stagione. Ovviamente il futuro di Modric dipende anche dalla Champions, ma il giocatore in realtà, da quella che filtra, sembra che voglia sposare il progetto rossonero a prescindere da tutto. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, lui si è trovato molto bene a Milano. Chiaramente la volontà del ragazzo e della sua famiglia ad oggi sono nettamente preponderanti verso la permanenza in rossonero. Tutto ci porta a pensare che Modric continuerà con la maglia del Milan”.
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