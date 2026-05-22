Moretto: "Sembra che Modric voglia sposare il progetto rossonero a prescindere da tutto"

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Oggi alle 16:19 Calciomercato Milan di Manuel Del Vecchio @ManuRDV di

Luka Modric ha intenzione di continuare al Milan. Il croato e la sua famiglia si sono trovati molto bene a Milano quest'anno