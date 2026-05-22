Alaba lascia il Real Madrid: l'austriaco è stato offerto anche al Milan

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David Alaba sarebbe stato proposto al Milan ed altre squadre italiane dopo la fine del suo rapporto con il Real Madrid.

Al termine di questa stagione David Alaba lascerà il Real Madrid dopo 5 stagioni, come confermato dallo stesso club spagnolo che ha comunicato la fine del rapporto con il difensore austriaco in concomitanza con la scadenza del suo contratto. Nonostante vada per i 34 anni, l'austriaco è convinto di poter giocare ancora ad alti livelli e fare la differenza in Europa.

Per questo motivo il suo entourage avrebbe cominciato a sondare diverse soluzioni, anche in Italia. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, David Alaba sarebbe stato proposto a diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan e Inter. Al momento, però, nessuno dei tre club avrebbe aperto concretamente all'operazione, che resta comunque una pista da monitorare nel corso della prossima estate.