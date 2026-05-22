Alaba lascia il Real Madrid: l'austriaco è stato offerto anche al Milan
Al termine di questa stagione David Alaba lascerà il Real Madrid dopo 5 stagioni, come confermato dallo stesso club spagnolo che ha comunicato la fine del rapporto con il difensore austriaco in concomitanza con la scadenza del suo contratto. Nonostante vada per i 34 anni, l'austriaco è convinto di poter giocare ancora ad alti livelli e fare la differenza in Europa.
Per questo motivo il suo entourage avrebbe cominciato a sondare diverse soluzioni, anche in Italia. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, David Alaba sarebbe stato proposto a diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan e Inter. Al momento, però, nessuno dei tre club avrebbe aperto concretamente all'operazione, che resta comunque una pista da monitorare nel corso della prossima estate.
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