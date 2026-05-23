Pasotto: "Non tragga in inganno il lancio della nuova maglia rossonera per la prossima stagione, dove c'è Leao"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "Se sarà davvero addio, difficilmente succederà prima del Mondiale. E intanto Rafa Leao si appresta a vivere quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni in rossonero. Non tragga in inganno il lancio della nuova maglia rossonera per la prossima stagione, dove Rafa è ritratto in primissimo piano.

Possibili destinazioni? Due al momento, anche se il Mondiale potrebbe essere un ottimo boost (ma anche viceversa) e aprire altri scenari. Una porta a Manchester, sponda United, vecchio corteggiatore di Rafa che negli ultimi giorni è tornato a farsi vivo. Poi c'è quella emersa nelle ultime ore in Turchia, con uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi, che ha chiesto informazioni sul portoghese. In realtà, anche in questo caso, si tratterebbe di un interesse riconducibile già alle scorse settimane. I nodi intorno all'opzione Fener sono due. Il primo riguarda chi vincerà le elezioni presidenziali, in programma il 6-7 giugno. Il secondo è l'ingaggio oneroso di Rafa. Che intanto osserva, si guarda intorno, magari aspetta un altro cenno del Barcellona e intanto si chiede cosa ne sarà di lui col Cagliari domenica sera, quando tornerà fra i convocati dopo la squalifica: per quanto filtra da Milanello, dovrebbe accomodarsi in panchina. L'ultimo gol risale all'1 marzo, poi il vuoto: ultima passerella a San Siro per Leao?".