Milan, Allegri ha ricevuto la PEC di licenziamento di Scaroni solo ieri

vedi letture

Massimiliano Allegri e il Milan, è finita. Anzi no: Max ha ricevuto solo ieri la PEC di Scaroni, mancano gli ultimi nodi burocratici

Mancano ancora gli ultimi dettagli burocratici prima che Allegri si liberi formalmente dal Milan e possa poi firmare con il Napoli: il tecnico livornese non ha ancora firmato con il club di De Laurentiis perché non sono stati ancora definiti tutti i passaggi relativi per il suo addio al club rossonero.

ALLEGRI LICENZIATO, ARRIVA LA PEC DI SCARONI

Questo perché Allegri ha ricevuto soltanto ieri, riporta la Gazzetta dello Sport, la PEC ufficiale firmata dal presindete Scaroni in cui gli veniva comunicato il licenziamento. È quindi un esonero, non una risoluzione: finché firma con un altro club rimarrebbe a carico del Milan fino al termine dell'accordo firmato l'anno scorso, ovvero il 30 giugno 2027.

C'è una norma del contratto che aiuta i rossoneri: al Milan Allegri percepiva 5 milioni, il Napoli gliene ha proposti 4.5. Il Diavolo può "scontare" dal suo ingaggio quello che Max percepirà all'ombra del Vesuvio. Tradotto: c'è un esborso di soli 500mila euro. Non è da escludere però che Allegri abbia chiesto una buonuscita, scrive la rosea. Cardinale non è disposto a darla. Braccio di ferro? Non si può escludere, ma l'accordo col Napoli non è a rischio.