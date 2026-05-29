Monza in Serie A! Che beffa per il Catanzaro dell'ex Milan Liberali

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Il Monza ha la meglio nel doppio scontro play off contro il Catanzaro nonostante la sconfitta di oggi e sale in Serie A. Cutrone festeggia, piange Liberali

Forti del risultato dell’andata e della migliore posizione in classifica prima dei play off, il Monza ha la meglio sul Catanzaro e sale in Serie A. Al Brianteo finisce 2-0 per i calabresi, ma il risultato analogo dell’andata, quella volta a favore dei brianzoli, favorisce la squadra allenata da Paolo Bianco. L’ex rossonero Cutrone trova la promozione in Serie A vincendo i play off. Delusione enorme per il Catanzaro di Aquilani e dell’ex Milan Liberali.

Dopo Venezia e Frosinone ecco che la terza squadra a salire nel massimo campionato italiano è il Monza. Scendono in Serie B Pisa, Verona e Cremonese.