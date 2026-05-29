Milan, tutti i convocati al Mondiale: gli impegni in amichevole prima del torneo

Milan, tutti i convocati al Mondiale: gli impegni in amichevole prima del torneoMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Manuel Del Vecchio
Tutta la lista dei calciatori del Milan convocati in nazionale in vista del Mondiale che comincerà il 15 giugno

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato l'elenco di tutti i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nelle amichevoli di preparazioni ai Mondiali. Di seguito la lista:

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Costa d'Avorio, giovedì 4 giugno alle 21.10 - Nantes
Francia-Irlanda del Nord, lunedì 8 giugno alle 21.10 - Lille

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Belgio-Tunisia, sabato 6 giugno alle 15.00 - Bruxelles

Pervis Estupiñan (Ecuador)* = pre-convocato, l'Ecuador ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno

Ecuador-Arabia Saudita, domenica 31 maggio alle 1.30 (ora italiana) - Harrison (Stati Uniti)
Ecuador-Guatemala, domenica 7 giugno alle 22.00 - Columbus (Stati Uniti)

Santiago Gimenez (Messico)* = pre-convocato, il Messico ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno

Messico-Australia, domenica 31 maggio ore 4.00 (ora italiana) - Pasadena (Stati Uniti)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Giordania, domenica 31 maggio alle 15.00 - San Gallo
Australia-Svizzera, sabato 6 giugno alle 21.00 - San Diego (Stati Uniti)

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Cile, sabato 6 giugno alle 19.45 - Oeiras
Portogallo-Nigeria, mercoledì 10 giugno alle 21.45 - Leiria

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Croazia-Slovenia, domenica 7 giugno alle 20.45 - Varaždin

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Senegal, domenica 31 maggio alle 21.30 - Charlotte
Stati Uniti-Germania, sabato 6 giugno alle 20.30 - Chicago

Oltre ai giocatori che prenderanno parte alla prossima FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti, nei prossimi giorni saranno impegnati a livello internazionale anche due rossoneri che poi non scenderanno in campo in occasione del Mondiale 2026:

Davide Bartesaghi (Italia)

Lussemburgo-Italia, mercoledì 3 giugno alle 20.45 - Lussemburgo
Grecia-Italia, domenica 7 giugno alle 21.00 - Creta

Strahinja Pavlović (Serbia)

Capo Verde-Serbia, domenica 31 maggio alle 16.30 - Lisbona (Portogallo)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca