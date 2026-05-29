Brambati sul Milan: "Rangnick potrebbe risolvere le cose, ma credo non lo vogliano"

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Massimo Brambati su TMW Radio ha parlato così dell'interesse dei rossoneri per Rangnick: le sue parole

La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha portato il Milan a prendere decisioni drastiche, aprendo una nuova fase nella storia recente del club. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la dirigenza rossonera ha optato per un cambiamento radicale, salutando Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Alla base della scelta c’è una stagione considerata ampiamente insufficiente, non solo per il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo, ma anche per un rendimento troppo discontinuo e per una gestione finita spesso nel mirino delle critiche. Le prestazioni della squadra e il clima sempre più teso attorno all’ambiente hanno convinto la società della necessità di intervenire in modo deciso.

Allegri paga soprattutto il fallimento nella corsa Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada concludono la loro esperienza dopo settimane complicate, segnate da proteste e malcontento da parte dei tifosi. In casa rossonera è ormai chiara la volontà di interrompere il ciclo attuale e ripartire con idee nuove.

Il Milan guarda ora al futuro con l’obiettivo di rilanciare il progetto sportivo e costruire una squadra capace di tornare competitiva ai massimi livelli del calcio italiano nel più breve tempo possibile.

Massimo Brambati, intanto, su TMW Radio ha parlato così dell'interesse dei rossoneri per Rangnick: "Rangnick potrebbe risolvere le cose, ma credo non lo vogliano. Chi? Ibrahimovic. Almeno penso sia così. Mi auguro per il Milan che si pensi a Conte e non ad altri".