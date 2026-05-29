La media dei tifosi in Italia: il Milan è primo! Ecco la classifica delle big

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Problemi societari, sì, ma quello che in casa rossonera non è mai mancato è il sostegno dei tifosi: i dati statistici

La mancata qualificazione alla Champions League ha provocato conseguenze immediate e molto rilevanti in casa Milan, spingendo la società ad avviare una profonda ristrutturazione interna. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club rossonero ha deciso di intervenire in maniera netta sulla propria organizzazione, ufficializzando la separazione da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Si tratta di una svolta maturata al termine di una stagione deludente, caratterizzata da risultati altalenanti, numerosi passi falsi e un clima sempre più critico attorno alla squadra e alla dirigenza. Il mancato accesso alla prossima Champions League ha rappresentato il punto di non ritorno.

Allegri paga soprattutto l’esito negativo della corsa europea, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano il club dopo settimane di tensioni e contestazioni legate alle scelte tecniche e gestionali. In società è maturata l’idea che fosse necessario interrompere il ciclo in corso per aprirne uno nuovo.

Il Milan si appresta ora a iniziare una fase completamente nuova, con l’obiettivo di rilanciare il progetto sportivo e tornare rapidamente competitivo ai massimi livelli del calcio italiano dopo una stagione difficile e ricca di delusioni. Problemi societari, sì, ma quello che in casa rossonera non è mai mancato è il sostegno dei tifosi. Come riporta Prime Video in un'analisi statistics, i tifosi rossoneri sono al primo posto per media di spettatori: 73.70, avanti a Inter e Roma. Quarto il Napoli, quinta la Juve.