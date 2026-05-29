Bologna, affare in chiusura per Tedesco. Milan, guarda e impara!

Bologna, affare in chiusura per Tedesco. Milan, guarda e impara!MilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Andrea La Manna
Il Bologna è in chiusura per l’ormai ex allenatore del Fenerbache Tedesco. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio il club e l’allenatore sono ai dettagli formali.

Dopo la rottura di ieri tra il Bologna e Vincenzo Italiano, tecnico che sembrava prossimo sposo del Napoli superato invece nelle ultime ore definitivamente da Massimiliano Allegri, il club emiliano è in chiusura con Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbache. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo i contatti continui tra le parti ora siamo passati ai dettagli formali.

In due soli giorni il Bologna ha rescisso il contratto con il suo allenatore immediatamente il giorno seguente ha chiuso per un altro allenatore. Questo significa avere un'idea in testa, avere una programmazione, avere le idee chiare, cosa che al Milan non sembrano sapere cosa voglia dire.