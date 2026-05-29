Bologna, affare in chiusura per Tedesco. Milan, guarda e impara!

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Il Bologna è in chiusura per l’ormai ex allenatore del Fenerbache Tedesco. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio il club e l’allenatore sono ai dettagli formali.