Milan ancora senza allenatore, ma come sono messe le altre squadre di Serie A?
Ad oggi, venerdi 29 maggio, il Milan non sa ancora chi guiderà la squadra la prossima stagione. E se non bastasse non si sa neanche da chi sarà composta la dirigenza del futuro. Tanti i nomi emersi in questi giorni ma nessuno ancora sembra essere il preferito. Oltre al Milan però, le altre squadre come sono messe?
SERIE A, MILAN SENZA ALLENATORE. COME SONO MESSE LE ALTRE SUQADRE?
Vediamo come sono occupate ad oggi le altre 19 panchine di Serie A
- ATALANTA - Maurizio Sarri, ufficiale
- BOLOGNA - Domenico Tedesco, in attesa di ufficialità
- CAGLIARI - Pisacane, confermato
- COMO - Fabregas, confermato
- FIORENTINA - Forte interesse per Grosso
- FROSINONE - Massimiliano Alvini, confermato
- GENOA - De Rossi, confermato
- INTER - Chivu, confermato
- JUVENTUS - Spalletti, confermato
- LAZIO - Gattuso, ufficiale
- LECCE - Di Francesco, nei prossimi giorni incontro con la proprietà
- MILAN - Valutazioni in corso
- NAPOLI - Massimiliano Allegri, in attesa di ufficialità
- PARMA - Cuesta, nei prossimi giorni incontro con la proprietà
- ROMA - Gian Piero Gasperini, confermato
- SASSUOLO - Valutazioni in corso
- TORINO - Valutazioni in corso
- UDINESE - Kosta Runjaic, confermato
- VENEZIA - Giovanni Stroppa
- MONZA o CATANZARO
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