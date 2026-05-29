Pastore senza freni: “Milan caso da laboratorio, non mi sorprenderei se il Milan facesse come la Fiorentina quest’anno”

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Pastore commenta la situazione attuale del Milan definendola un caso assurdo e mai visto prima in un top club europeo e che non sarebbe sorpreso di vedere la stessa situazione della Fiorentina di quest’anno.

Durante l'ultima puntata di L'ascia raddoppia, Giuseppe Pastore ha commentato la situazione societaria attuale del Milan che, arrivati al 29 maggio, non ha ancora nessun ruolo definito. Queste le sue parole.

"Il Milan di questo periodo è una cosa che non ho mai visto in Italia, così clamorosamente vuoto di potere. Sarà successo in serie minori ma a livello di top club io non ricordo. Un club senza dirigenza al 29 maggio è un caso da laboratorio, è una scelta alla Trump di Cardinale 'Licenziato, licenziato', ci sono già quelli pronti a fine stagione e invece no. Può darsi che si risolva tutto o che sia già risolto tutto e non lo sappiamo. Visto che adesso è tipo dei grandi club di assicurare, io non sarei stupito su queste promesse se ad agosto il Milan si trovasse nella situazione della Fiorentina"