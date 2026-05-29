De Canio sull'esonero di Allegri: "Basta una partita sciagurata per smentire ogni progetto"

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Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così del Diavolo: "A Milano lo stesso esonero di Allegri, basta una partita sciagurata per smentire ogni progetto"

L’esclusione dalla prossima Champions League ha avuto conseguenze pesantissime per il Milan, dando il via a una profonda ristrutturazione all’interno del club. Dopo il passo falso contro il Cagliari, la dirigenza rossonera ha scelto di cambiare radicalmente rotta, ufficializzando le uscite di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

La decisione è arrivata al termine di una stagione ritenuta insufficiente sotto ogni punto di vista. Non è stato solo il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo a pesare, ma anche il malcontento crescente attorno alla squadra, provocato da risultati deludenti, prestazioni poco convincenti e scelte societarie finite spesso al centro delle critiche.

Per Allegri è stato decisivo il fallimento nella corsa Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada pagano una gestione che nelle ultime settimane aveva attirato numerose contestazioni da parte dell’ambiente rossonero. All’interno del club è maturata così la convinzione che fosse necessario aprire una nuova era.

Il Milan si prepara ora a ripartire con un progetto completamente rinnovato, con l’obiettivo di ricostruire una squadra competitiva e riportare il club ai vertici del calcio italiano dopo una stagione difficile e ricca di tensioni.

Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così del Diavolo: "A Milano lo stesso esonero di Allegri, basta una partita sciagurata per smentire ogni progetto. Lo scorso anno, cambiando tanti allenatori, la squadra è sempre stata in difficoltà. E la dice lunga sulla gestione del club".