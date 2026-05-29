Ufficiale: Roma, risoluzione consensuale con Massara. La nota del club
Le strade di Frederic Massara e la Roma si separano ufficialmente. Pochi minuti fa, infatti, è arrivata la nota del club giallorosso che ha annunciato il divorzio dal dirigente.
Questo il comunicato ufficiale: "La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara.
Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.
"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.
La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale".
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