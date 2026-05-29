Allegri-Cardinale, braccio di ferro per la buonuscita? La situazione
Massimiliano Allegri è ormai promesso sposo del Napoli. Manca solo l'ufficialità visto che l'accordo economico e progettuale è stato definito tra l'ex allenatore dei rossoneri e il patron del Napoli De Laurentiis. Un nuovo tema però è emerso in queste ore e lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il Milan, visto l'esonero, è disposto a tenere a libro paga Allegri fino alla scadenza del contratto che avverrà a giugno 2027.
Nonostante questa scelta, il club è ben messo perché l'accordo con il Napoli, raggiunto per una cifra intorno ai 4.5 milioni di euro, permette al Milan di dover riconoscere solo la cifra di differenza tra quello che avrebbe percepito in rossonero e quello che percepirà in azzurro, quindi 500mila euro. Non è da escludere però che il tecnico livornese abbia chiesto anche una buonuscita che però Cardinale non è disposto a sborsare.
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