Impallomeni critica il Milan: "In campo c'è da rifare tutto"

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Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "In campo c'è da rifare tutto poi, perché è stato un anno in cui..."

La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha scatenato un vero terremoto in casa Milan, portando il club a intraprendere una profonda rivoluzione interna. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la società ha deciso di voltare pagina separandosi da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Una scelta maturata al termine di una stagione estremamente deludente, segnata non solo dal fallimento dell’obiettivo europeo, ma anche da un clima sempre più teso attorno alla squadra. Risultati altalenanti, prestazioni poco brillanti e decisioni societarie spesso contestate hanno alimentato il malcontento di tifosi e ambiente.

A pesare sul destino di Allegri è stato soprattutto il mancato approdo alla massima competizione europea, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano il club dopo settimane caratterizzate da forti critiche sulla gestione tecnica e strategica della società. In casa rossonera si è fatta strada l’idea che fosse necessario chiudere un ciclo e ripartire da zero.

Adesso il Milan è pronto ad aprire un nuovo capitolo, con l’intenzione di avviare un progetto più solido e competitivo per tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano dopo una stagione complicata e piena di polemiche.

Nel frattempo Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "In campo c'è da rifare tutto poi, perché è stato un anno in cui si poteva centrare la Champions e non ha lasciato nulla".