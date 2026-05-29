Modric: "Ringrazio di cuore tutti i tifosi del Milan. Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che la stagione non è finita come avremmo voluto"

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Luka Modric scrive ai tifosi dopo il deludente finale di stagione: il campione croato ringrazia tutti per l'affetto ricevuto

Luka Modric rompe il silenzio dopo la brutta serata di Cagliari. Il campione croato ha disputato una stagione commovente: a 40 anni ha dimostrato a tutti cosa voglia dire amare il Milan. L'ex Real ha fatto il Diavolo a quattro per tornare in campo in anticipo dopo il brutto infortunio allo zigomo ma comunque non è servito: il Milan non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League. Queste le sue parole su Instagram:

LE PAROLE DI MODRIC: GRAZIE AI TIFOSI

"Una stagione con momenti belli e momenti difficilli, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno!

Forza Milan".