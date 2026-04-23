Pavlovic: "Ad Allegri piace darmi questa libertà di andare avanti per aiutare in attacco". E poi scherza: "A Maignan invece piace un po' meno..."

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Strahinja Pavlovic ha raccontato anche cosa significa allenarsi tutti i giorni con una leggenda come Luka Modric: "Cosa si impara allenandosi con Modric? Tutto. Lui è un esempio in tutto ciò che fa: nella vita privata e sul campo". Dopo aver girato tanto l'Europa, ora Pavlovic vuole restare a lungo al Milan: "Mi piace Milano, la gente, i tifosi, la moda e pure il cibo, naturalmente. E spero di restare tanti anni al Milan".

In questa stagione, Pavlovic ha già segnato quattro gol: "Pensi che da piccolo ci giocavo pure, in attacco. Come centravanti ma pure come numero dieci e questo mi aiuta nel muovermi in area di rigore... Magari potrei riprovarci nel campionato serbo, ma qui in Italia è troppo difficile. Come sono finito in difesa? Prima mi hanno retrocesso a terzino, quindi centrale. All’inizio l’ho presa male, poi ho capito che era la mia strada. Il gol più bello quest'anno? Il più bello quello contro il Torino, mentre il più importante è stato quello segnato a Cremona all’ultimo minuto: sembrava stregata".

A Pavlovic piace molto spingersi in avanti: "Ad Allegri piace darmi questa libertà di andare avanti per aiutare in attacco: questa è sempre stata una mia caratteristica e mi piace sfruttarla, in più mi aiuta il fatto di giocare come 'braccetto' nella difesa a tre: giocando a quattro sarebbe impossibile andare a fare quelle corse in avanti. Tutto questo piace un po’ meno a Mike (Maignan, ndr) che mi urla sempre 'Pavlo basta, stai dietro' (ride, ndr)".