Cosa fare con Leao? Ordine: "Non si rende conto di aver offerto un contributo men che modesto alla compagnia rossonera"

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Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha commentato così il caso di Rafael Leao: "Leao è il prossimo nodo da sciogliere per il Milan. Qui mi occupo del calciatore, della sua attuale stagione e della parabola discendente del suo rendimento. Forse il primo quesito da porre è il seguente: MA LEAO SI STA RENDENDO CONTO DEL SUO DEPREZZAMENTO PROFESSIONALE? HA CAPITO CHE COSI CONTINUANDO FINIRÀ’ PER DARE RAGIONE A QUALCHE CIALTRONE E PER NON TROVARE UNO STRACCIO DI ACQUIRENTE DISPOSTO A SCOMMETTERE SU DI LUI?

Ecco allora il punto. Perché Leao, specie durante l’ultima esibizione a Verona, ha offerto questa impressione lamentandosi della sostituzione: non si rende conto di aver offerto un contributo men che modesto alla compagnia rossonera. È l’aspetto più inquietante della questione. Qui dovrebbero intervenire, più che Allegri e i dirigenti, anche i famigliari di Rafa per fargli capire in modo schietto che così continuando sta sprecando un grandissimo talento e si sta avviando a un finale di carriera deludentissimo".