Milan, Champions più vicina ma Pavlovic non festeggia ancora: "Dobbiamo ancora lottare fino alla fine per arrivarci"

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Domenica a San Siro arriva una Juventus in forma, ma Strahinja Pavlovic non ha paura come ha spiegato a Tuttosport: "Se questa Juve così lanciata mette paura? Paura no, ma abbiamo grande rispetto per loro. Sappiamo cosa dobbiamo fare per affrontarli, vediamo cosa accadrà". In questa stagione, il Milan ha faticato più con le piccole che con le grandi: "Credo sia stato un problema di mentalità. Questo era soltanto il primo anno di Allegri e ci serve ancora del tempo per crescere. Però le basi ci sono, visto che in questo Milan ci sono tanti buoni giocatori di qualità". Sul tornare a giocare la Champions League, Pavlovic predica calma: "È la competizione che tutti vogliono giocare, ma mancano ancora cinque partite e dobbiamo ancora lottare fino alla fine per arrivarci".

In merito al suo al suo modello e agli attaccanti più difficili da marcare, il difensore serbo ha dichiarato: "Il mio modello è Nemanja Vidic. L’attaccante che più mi ha dato fastidio? In questo campionato direi Lautaro e Thuram, ma ricordo ancora quanto è stato difficile marcare Giroud quando ho giocato contro il Milan in Champions".