Fabrizio Romano: "Agente Lewandowski a breve in Italia: vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi"

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Nel giro di qualche settimana ci saranno sicuramente novità sul futuro di Robert Lewandowski, attaccate polacco in scadenza col Barcellona. Fabrizio Romano, nel consueto video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione:

“Volevo confermare una notizia data la settimana scorsa, è tutto confermato: ci sarà molto presto, una questione di giorni, la missione in Italia da parte del procuratore di Lewandowski, Pini Zahavi. È certamente una questione che verrà affrontata nelle prossime settimane. Il procuratore di Lewandowski sarà in Italia: non cura solo gli interessi del centravanti, anche di altri calciatori importanti. Su Lewandowski la situazione rimane sempre la stessa: ha questa offerta di rinnovo al ribasso da parte del Barcellona che non lo fa impazzire proprio per una questione di allineamento. Se dovesse rimanere in Spagna vorrebbe quanto meno negoziarla.

C’è l’offerta di rinnovo ma le cifre devono cambiare. Ci sono delle offerte molto importanti dalla MLS e dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda i club italiani l’agente di Lewandowski sarà in Italia molto presto per valutare le possibilità e capire quali siano tutte le opzioni da presentare sul tavolo e fare poi una valutazione definitiva. Lewandowski aspetta di avere tutte le offerte sul tavolo: ci sono già quelle del Barcellona, dalla MLS, dall’Arabia. Vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi che aprirà un po’ le porte alla chiarezza sul futuro di Lewandowski”.