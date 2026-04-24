Pellegatti: “Goretzka sempre più vicino, sinonimo di affinità tra società e Allegri”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'incontro che c'è stato ieri a Casa Milan tra Massimiliano Allegri e i dirigenti Furlani e Tare. Queste le sue parole:

"Si stanno mettendo giù i piani, quindi coloro che pensano che Massimiliano Allegri non sia così sicuro di rimanere al Milan, dovrebbero essere smentiti. Anch'io non ho certezze, però questi continui incontri, Tare compreso, ci fanno pensare che sia una meravigliosa finzione oppure come tanti ci auguriamo si sta costruendo il Milan? Summit di mercato ieri a Casa Milan. Sembra sempre più vicino Goretzka, ieri me l'hanno confermato. Per lui ci sono 5 milioni, 3 anni di ingaggio più eventualmente l'anno successivo, che potrebbe essere il motivo per il quale i rossoneri superano la Juventus. Anche questo ci fa propendere che la società in sintonia con Allegri segua i suoi dettami".