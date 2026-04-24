Bianchin sull’attaccante: “Vlahovic e Kean possibilità ma complesse, su Lewandowski tanti dubbi”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che ha parlato di varie tematiche legate ai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Su Vlahovic - "Sicuramente Dusan Vlahovic e Moise Kean sono due giocatori che Allegri ha avuto e per cui una parola buona la deve aver spesa, se l'ha spesa. Poi son conti complessi perché Vlahovic sta parlando con la Juventus per continuare lì, Kean ha una clausola da 62 milioni che è virtuale perché poi si tratterebbe in una trattativa su cifre più basse, diciamo 40/45/50. Gli altri nomi che sono stati fatti, Lewandowski che si libera dal Barcellona ma ci sono un po' di dubbi, i costi son molto alti. Guirassy non credo che sia tra i candidati in questo momento".