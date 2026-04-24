Bianchin sul mercato: “Gila e Goretzka più che possibili, ma ci sono delle difficoltà…”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che ha parlato di varie tematiche legate ai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Gila è il nome più caldo? "Io penso che le due G, Gila e Goretzka, siano possibili, arrivo a dirti più che possibili. Non è facile per nessuno dei due perché sicuramente ci sono delle difficoltà, per Mario Gila la concorrenza ad esempio di Inter e Napoli, c'è la questione Lotito che generalmente non vende il giocatore in queste situazioni (un anno dalla scadenza) anche se questa volta sembra essere un po' diverso. Su Goretzka c'è stato anche un incontro pochi giorni fa in cui il Milan ha messo le sue carte sul tavolo, si parla dentro Casa Milan come primo obiettivo per il centrocampo, piace molto a Massimiliano Allegri e in generale piace a tutto il Milan. Magari lui sta aspettando un attimo per vedere se si palesa un club di blasone attuale più grande, ma credo che il Milan sia a buon punto".