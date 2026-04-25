Kostic blocca André: il Milan avrà un solo slot extracomunitario
Il Milan ha già definito per la prossima stagione l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, che ha superato le visite mediche e sarà un tesserato rossonero a partire dal prossimo primo luglio. L'operazione con il Partizan Belgrado, da 3 milioni di euro più bonus, incide però sulle prossime mosse di mercato dei rossoneri, che potranno infatti acquistare solo un altro extracomunitario.
Per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, si è raffreddata la pista che porta ad André, mezzala del Corinthias molto apprezzata dal club. Il Milan preferisce tenersi libero uno slot per eventuali occasioni future sul mercato internazionale.
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