Kostic blocca André: il Milan avrà un solo slot extracomunitario

Kostic blocca André: il Milan avrà un solo slot extracomunitario
Oggi alle 11:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan ha già definito per la prossima stagione l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, che ha superato le visite mediche e sarà un tesserato rossonero a partire dal prossimo primo luglio. L'operazione con il Partizan Belgrado, da 3 milioni di euro più bonus, incide però sulle prossime mosse di mercato dei rossoneri, che potranno infatti acquistare solo un altro extracomunitario. 

Per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, si è raffreddata la pista che porta ad André, mezzala del Corinthias molto apprezzata dal club. Il Milan preferisce tenersi libero uno slot per eventuali occasioni future sul mercato internazionale. 