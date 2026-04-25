Lukaku lascerà Napoli. Tornerebbe volentieri a Milano: può essere proposto al Milan?

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Se l'anno scorso aiutava il Napoli con i suoi gol alla vittoria del quarto scudetto della storia partenopea, quest'anno Romelu Lukaku è stato solamente un lontano parente del giocatore che aveva dato il suo contributo nella corsa tricolore. Il belga prima è stato abbattuto dalla sfortuna che lo ha tenuto infortunato da agosto fino a febbraio, poi è arrivato il litigio con Conte e la società nel corso dell'ultima sosta e da quel momento il calciatore non si è più visto. Del suo futuro ne ha parlato Matteo Moretto nell'ultimo video su YouTube.

Secondo quanto viene riportato, l'esperienza di Romelu Lukaku con il Napoli è ai titoli di coda. Il belga ha un contratto in scadenza nel 2027 e ha saltato, di fatto, una stagione intera. Queste le parole di Moretto: "Lukaku, 32 anni e contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione: per storia, recente passato, per l’amore nei confronti della città, Lukaku tornerebbe volentieri a Milano. La sponda Inter è chiusa per ovvi motivi. Il Milan cerca un attaccante, non ci sono trattative ma vedremo se potrebbe essere proposto al Milan nelle prossime settimane".