Fofana può finanziare Goretzka: due club francesi interessati
La partita tra Milan e Juventus si gioca stasera in campo ma potrebbe anche disputarsi sui tavoli delle trattative di calciomercato. In particolare rossoneri e bianconeri, a oggi, condividono un paio di obiettivi pregiati a parametro zero: si tratta del centrocampista Leon Goretzka e dell'attaccante Robert Lewandowski. Per arrivare a entrambi, anche se non serve pagare il cartellino, servirà ugualmente disponibilità economica e per questo le due società ragionano su quali giocatori potrebbero essere sacrificati per fare cassa.
Tuttosport oggi ne cita due, uno per squadra: "Fofana e Gatti: vendesi. Un tesoretto per i colpi". Nell'occhiello si parla del centrale juventino che è seguito anche dal Galatasaray in Turchia: "Il difensore della Juve piace in Premier: Nottingham ed Everton attente". Nel sottotitolo invece viene affrontata la questione Fofana, con due club francesi che sarebbero interessati al mediano rossonero: "Sul centrocampista del Milan gli occhi di Lione e Marsiglia: può finanziare l'approdo di Goretzka. Alta la richiesta dei rossoneri: per il francese servono circa 30 milioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan