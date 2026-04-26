Fofana può finanziare Goretzka: due club francesi interessati

vedi letture

La partita tra Milan e Juventus si gioca stasera in campo ma potrebbe anche disputarsi sui tavoli delle trattative di calciomercato. In particolare rossoneri e bianconeri, a oggi, condividono un paio di obiettivi pregiati a parametro zero: si tratta del centrocampista Leon Goretzka e dell'attaccante Robert Lewandowski. Per arrivare a entrambi, anche se non serve pagare il cartellino, servirà ugualmente disponibilità economica e per questo le due società ragionano su quali giocatori potrebbero essere sacrificati per fare cassa.

Tuttosport oggi ne cita due, uno per squadra: "Fofana e Gatti: vendesi. Un tesoretto per i colpi". Nell'occhiello si parla del centrale juventino che è seguito anche dal Galatasaray in Turchia: "Il difensore della Juve piace in Premier: Nottingham ed Everton attente". Nel sottotitolo invece viene affrontata la questione Fofana, con due club francesi che sarebbero interessati al mediano rossonero: "Sul centrocampista del Milan gli occhi di Lione e Marsiglia: può finanziare l'approdo di Goretzka. Alta la richiesta dei rossoneri: per il francese servono circa 30 milioni".