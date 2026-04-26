live mn Verso Milan-Juve: Estupinan torna titolare, davanti con Leao e Pulisic

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

12.00 | Rispetto alla vittoria del Bentegodi, saranno solamente due le novità proposte di Massimiliano Allegri: entrambe sulle fasce. A destra ritroverà la titolarità Saelemaekers, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Estupinan che sia ieri che oggi è stato provato al posto di Bartesaghi che non è al 100%. Per il resto non si cambia. Davanti a Maignan confermata la linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic che ha messo nuovamente il lucchetto domenica scorsa. In mezzo al campo insieme agli inamovibili Modric e Rabiot ci sarà Fofana. In attacco nuovamente fiducia ai due giocatori più contestati, a digiuno da troppo tempo: Leao e Pulisic.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi si gioca Milan-Juventus, big match che chiuderà la domenica della 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri e i bianconeri, anche in virtù della vittoria di ieri sera della Roma, si giocano moltissimo oggi in ottica qualificazione alla Champions League: la squadra di Spalletti paga tre punti da quella di Allegri che, a sua volta, ha 3 lunghezze di distacco dal Napoli secondo. I giallorossi sono a -5 dal Diavolo. Per avvinarvi alla supersfida di San Siro, in programma alle 20.45, rimanete sepre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it! Restate con noi!