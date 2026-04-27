Lewandowski, Serie A alla finestra: Juventus e Milan osservano, ma decide la Champions
Robert Lewandowski torna ad entrare nei discorsi di mercato italiani. Il suo agente Pini Zahavi è stato avvistato in Italia, anche a San Siro, per sondare il terreno con alcuni club di vertice. Tra questi ci sarebbero soprattutto Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione.
Il punto chiave, però, è uno: il centravanti polacco prenderebbe in considerazione solo progetti capaci di offrirgli la Champions League. La Juventus lo segue come possibile profilo d'esperienza per l'attacco, mentre il Milan lo monitora senza perdere di vista anche altre piste, tra cui quella che porta ad Alexander Sorloth. Intanto il Barcellona non ha ancora chiuso del tutto alla permanenza del suo numero 9, rendendo il quadro ancora aperto
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