Mercato Milan, al momento non ci sono i margini per arrivare a Kim: il suo ingaggio è fuori dai parametri rossoneri
In merito alle possibili mosse di mercato del Milan per rinforzare la difesa, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive questa mattina che al momento non ci sono i margini per arrivare a Kim, giocatore del Bayern Monaco il cui ingaggio da oltre nove milioni di euro netti più bonus è fuori dai parametri rossoneri.
Per questo il Diavolo ha spostato le sue attenzioni su un altro obiettivo ed è pronto ad andare all'assalto di Mario Gila, centrale classe 2000 della Lazio che piace molto a Max Allegri per la sua duttilità visto che sa giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Il tecnico livornese ha già dato il suo via libera all'operazione che è fortemente sponsorizzata dal ds milanista Igli Tare che conosce bene lo spagnolo visto che è stato lui nell'estate 2022 a portarlo a Roma quando lavorava ancora alla Lazio.
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