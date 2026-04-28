Ramazzotti: "Tare aveva detto che Gila potrebbe diventare tra i 3-4 migliori al mondo. Parole tornate d'attualità"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul mercato in difesa del Milan, i cui nomi sono tra Mario Gila, Kim e Kristensen dell'Udinese: "Il Milan vota... Mario Gila. Constatato che al momento non ci sono i margini per arrivare a Kim, il cui ingaggio al Bayern Monaco è fuori dai parametri rossoneri (oltre 9 milioni netti più bonus), i dirigenti rossoneri hanno concentrato le loro attenzioni sul difensore della Lazio, in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste.

Ad Allegri piace molto perché può giocare sia nella linea a tre sia in quella a quattro: il tecnico ha dato il suo libera all’operazione che è sponsorizzata dal ds Igli Tare. Il dirigente lo ha portato a Roma quando lavorava dalla Lazio e gli ha permesso di affermarsi nel nostro campionato. Anche prima di diventare direttore sportivo rossonero, Tare non aveva mai nascosto il suo apprezzamento per lo spagnolo. "È veloce, intelligente e non sbaglia una partita. Può diventare uno dei migliori 3-4 difensori al mondo" disse alla Gazzetta nel dicembre 2024 a Dubai. Parole che sono tornate d’attualità adesso che il Milan cerca un centrale per la prossima stagione, un elemento d’esperienza e di affidabilità assoluta per la A".