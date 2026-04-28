Milan-Gila: ecco la valutazione dello spagnolo per i rossoneri

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Il Milan sta programmando da settimane il mercato estivo e tra le priorità c'è anche di rinforzare la difesa. Il primo nome della lista, visto che al momento non ci sono margini per arrivare a Kim del Bayern Monaco a causa del suo ingaggio troppo elevato (oltre 9 milioni di euro più bonus), è quello di Mario Gila, centrale classe 2000 della Lazio che piace molto a Max Allegri perchè può giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro.

Nonostante la concorrenza sia tanta (sul giocatore ci sono anche Inter, Juventus e Napoli), il Milan ci vuole comunque provare concretamente, anche se sono consapevoli che trattare con Claudio Lotito non è mai facile. Secondo La Gazzetta dello Sport, che ricorda che i biancocelesti dovranno dare il 50% della cifra ricavata dalla cessione al Real Madrid, i rossoneri fanno una valutazione massima di 20-25 milioni, bonus compresi. Basteranno? Vedremo...