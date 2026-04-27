Moretto: "Mendes ha proposto Goncalo Ramos al Milan"

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Si avvicina il calciomercato estivo ed iniziano le mosse dei procuratori, desiderosi di muovere e spostare i propri assistiti. Può essere il caso di Gonçalo Ramos, come racconta Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’attaccante portoghese è stato proposto al Milan da Jorge Mendes.

“Nelle ultime settimane sono stati proposti a diverse squadre italiane due giocatori di Jorge Mendes. Il primo è quello di Ugarte, centrocampista in uscita dallo United, e l’altro è quello di Gonçalo Ramos. Ramos, 24 anni, 41 partite quest’anno col PSG, 12 gol: ha un contratto in scadenza nel 2028 e ad oggi è in uscita. È stato proposto sia alla Juventus ma soprattutto al Milan. Vedremo se ci saranno delle valutazioni. Il Milan ci aveva già pensato in passato, sono già diversi mercati che il nome di Gonçalo Ramos è stato proposto al club rossonero senza però dopo proseguire nei dialoghi. Ramos costa, il PSG non lo regala, bisognerebbe strutturare l’operazione in un determinato modo, magari con un prestito che può diventare obbligatorio. È un nome che in Serie A potrebbe rientrare ed essere considerato con grande interesse. Il Milan sta cercando una prima punta, Massimiliano Allegri vuole una prima punta che possa essere già da rendimento immediato anche in Champions League. Ramos ha questo tipo di esperienza e caratteristiche. Si è parlato tanto anche di Sorloth, vedremo e vi aggiorneremo”.