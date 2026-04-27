Letizia: "Davo per molto probabile la cessione di Pulisic e la permanenza di Leao. Da come ha parlato Allegri, invece..."

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dopo Milan-Juventus: "Le parole di ieri di Allegri mi sembrano un quadro preciso del mercato estivo in uscita: fino a qualche settimana fa, davo per molto probabile la cessione di Pulisic e la permanenza di Leao. Da come ha parlato Max invece, a oggi mi pare molto più probabile il contrario: li ha difesi entrambi all’apparenza, è vero, ma l’ha fatto in modo molto diverso. Per Rafa é stata una difesa fumosa, un po’ di circostanza, quasi a mistificare la realtà di una prestazione insufficiente: su Chris invece, al di là della chiave emotiva, il riferimento all’aver sofferto l’assenza di un centravanti mi pare una riflessione più centrata. Un modo quasi per dire “l’anno prossimo il centravanti ci sarà e quindi tornerà all’altezza della situazione”.

LE PAROLE DI ALLEGRI

Nel post partita di Milan-Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il punto prezioso conquistato dalla sua formazione in ottica qualificazione in Champions.

Partita che ha regalato poche emozioni, te l'aspettavi così?

"Si perché comunque c'era la posta in palio alta e solo un episodio poteva stappare la partita. Non è successo. Buon punto per noi ma sappiamo che dobbiamo fare ancora due vittorie".

Il peggio è passato

"Non bisogna abbassare la guardia perché domenica andiamo a Sassuolo, squadra ottima. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi".

Come giudichi la prestazione di Leao

"Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".

Che cosa manca a Pulisic?

"Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".

La decisione sul cambio di Bartesaghi?

"Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".

Quanto manca alla Champions?

"Per la matematica 6, poi vediamo domenica".

Cosa chiedi in queste ultime 4 partite ai tuoi ragazzi?

"Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo, prima centriamo l'obiettivo e poi pensiamo a tutto".

Sullo scontro con Spalletti

"Luciano è uno dei più bravi che c'è. Immaginavo che poteva giocare una partita del genere"