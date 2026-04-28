Moretto: "Modric vuole un Milan competitivo, vedremo se la società lo accontenterà"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Luka Modric: "Su Modric ora entriamo nella fase decisiva per capire quale sarà il suo futuro. Luka vuole riflettere bene sul tipo di percorso da fare nel suo finale di carriera. Ora che non può giocare, il croato può concentrarsi al 100% su quello che sarà il suo futuro.

Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno, nel senso che il Milan giocherà probabilmente la Champions e quindi Modric vuole un Milan all'altezza. Poi ovviamente dovrà fare anche delle valutazioni a livello personale e privato. Il croato è ancora in fase di valutazione. Vedremo se Modric sarà, tra virgolette, accontentato dal Milan dal punto di vista della ambizioni".