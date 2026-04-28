Milan-Gila, Moretto: "Presto i rossoneri parleranno con la Lazio. Lo spagnolo chiede 4 milioni a stagione"

Milan-Gila, Moretto: "Presto i rossoneri parleranno con la Lazio. Lo spagnolo chiede 4 milioni a stagione"MilanNews.it
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Oggi alle 15:40Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Mario Gila della Lazio: "Gila, da quello che so, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe uno dei più pagati al Milan. Vi posso dire poi che in queste settimane, il Milan inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio

Non è una trattativa semplice perchè trattare con Lotito non è mai facile e anche perchè ci sono rapporti un po' freddi tra Tare e la Lazio. Aggiungo poi che su Gila c'è una grande concorrenza, quindi non è un'operazione facile. Il Milan però parlerà presto con la Lazio di Gila".