L'osservatore Palma: "Milan e Atalanta sulle tracce di Advullahu dell'Hoffenheim"

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L'osservatore Marco Palma, come d'abitudine, nel pomeriggio di martedì in onda su Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, ha riportato i nomi di alcuni giovani talenti in Italia o in Europa che sono stati accostati o sono seguiti da squadre italiane. Oggi il Milan viene citato per essere sulle code di Leon Advullahu, centrocampista di 22 anni dell'Hoffenheim. Le parole di Palma.

"Leon Avdullahu (23-02-2004), mediano dell'Hoffenheim. Nato in Svizzera da genitori del Kosovo, è cresciuto nel Basilea e frequentato tutte le nazionali giovanili elvetiche fino a quando ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara. Mediano che unisce dinamicità, qualità e quantità, ama costruire l'azione ed è molto bravo in fase di non possesso. Tecnica di base di alto livello, ha una forte personalità e un'ottima visione di gioco. Dopo aver fatto molto bene con il Basilea, a luglio 2025 è passato all'Hoffenheim che ha investito circa 10 milioni € sul ragazzo. Ottimo l'impatto in Bundesliga, il suo valore è infatti raddoppiato. Milan e Atalanta sulle sue tracce.

Somiglianza: Martin Zubimendi (Arsenal)

Valore di mercato: 25 milioni€"