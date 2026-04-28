Ceccarini: "Se dovesse andare via Allegri, al Milan Sarri potrebbe essere un'idea"

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Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso a Radio Tutto Napoli.

Qual è la tua sensazione sul futuro di Conte?

"Non è semplice conciliare le idee di Conte con quelle di De Laurentiis in questo momento. Che sia facile la permanenza, no. Che sia ancora possibile, sì. Se non si parlano chiaro, senza un incontro, non si può arrivare a nessuna soluzione. Dipende da entrambi: se Conte abbassa determinate pretese, se gli va bene un certo tipo di mercato che propone De Laurentiis, e c'è ancora un contratto in essere, perché no? Bisogna vedere se c'è un passo avanti reciproco. I contratti si devono rispettare, ma se non c'è compatibilità totale diventa difficile la convivenza. Bisogna vedere anche se arriva un'offerta per Conte dall'estero o dalla Nazionale. Ci sono ancora tutta una serie di meccanismi da sviluppare. Se dovessi dire resta o va via, non mi sento di dire che resta, ma non sono sicuro nemmeno che vada via. C'è una grandissima incertezza sulla sua permanenza, questo mi sembra abbastanza evidente."

Si fa il nome di Maurizio Sarri come possibile alternativa. Lo vedresti a Napoli?

"Sarri è un allenatore top e lo vedrei bene a Napoli. Potrei vederlo bene anche altrove: se dovesse andare via Allegri al Milan per la Nazionale, potrebbe essere un'idea anche lì. Il ritorno di Sarri a Napoli ha lasciato un gran bel ricordo e penso che lui ci tornerebbe volentieri. Bisogna vedere cosa succederà anche alla Lazio, dove la situazione non è delle migliori e non si è ancora capito se andrà via o meno. Non mi sentirei di escludere un suo ritorno a Napoli, ma non lo vedrei nemmeno molto probabile in questo momento."